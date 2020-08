AGRONEGÓCIO Setor discute políticas do seguro rural para agricultor sul-mato-grossense Assunto foi pauta da reunião entre a Aprosoja/MS e o Diretor do Departamento de Gestão de Riscos (DEGER)

7 AGO 2020 - 13h:44 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

A equipe da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), participou de reunião online com Pedro Loyola, Diretor do Departamento de Gestão de Riscos (DEGER), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), buscando informações sobre as políticas agrícolas do seguro rural voltadas ao agricultor sul-mato-grossense.

Segundo Pedro Loyola O seguro rural é prioridade na política agrícola do atual governo. Disse ainda que é o mais importante instrumento de redução de perdas por eventos climáticos.

