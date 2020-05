CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Setor elétrico quer se estruturar para o pós-pandemia Diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, afirma que a retomada econômica do país vai depender da energia elétrica

12 MAI 2020 - 12h:53 Por Redação/CBN

Olhando para o futuro, pós-pandemia, na retomada das atividades comerciais e industriais do Brasil, um dos segmentos apontados como estratégicos é o setor elétrico. "Precisamos continuar evoluindo e nos fortalecendo para dar suporte para o crescimento do Brasil na retomada econômica", disse Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa ao participar da entrevista do Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas. Marcelo Vinhaes também falou sobre a redução do consumo de energia durante a pandemia, os programas sociais da empresa, o sistema de atendimentos aos clientes, energia solar e os investimentos que já foram feitos pela Energisa este ano. Confira.