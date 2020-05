CBN CAMPO GRANDE Shopping foca na segurança dos clientes para o dia das mães Bosque dos Ipês informou que está seguindo todas as recomendações de saúde durante a pandemia da Covid-19

7 MAI 2020 - 11h:54 Por Redação/CBN

Os clientes que optarem sair para fazer as compras de Dia das Mães não podem abrir mão da segurança por conta da Covid-19. Os shoppings da capital estão se organizando para receber um público bem maior nos proxímos dias por conta do domingo, considerada a segunda melhor data para o comércio. O shopping Bosque dos Ipês, por exemplo, informou que está cumprindo com todas as medidas biossanitárias exigidas pela Prefeitura de Campo Grande, como o controle do número de pessoas e aglomerações; medição de temperatura de 100% dos colaboradores, lojistas, fornecedores e consumidores antes de entrarem no local; exigência de que todos os colaboradores usem máscara; medidas de desinfecção e limpeza e materiais informativos sobre a COVID-19 por todo o shopping, bem como álcool gel à disposição em diversos pontos.

A superintendente do shopping, Adriana Flores, informou também que foi criado um serviço especial para o dia das mães para atender quem prefere ou não pode sair de casa. "O Shopping Bosque dos Ipês estabeleceu uma central de delivery que entrega direto aos clientes as suas compras e de forma gratuita", disse. Confira a entrevista.