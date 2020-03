ARRECADAÇÃO Secretárias e órgãos custarão R$ 2,1 bilhões ao Governo do Estado em 2020 Dados foram divulgados no Diário Oficial desta segunda-feira (02), porém não levam em conta o gasto com pessoal e encargos

2 MAR 2020 - 09h:46 Por Marcus Moura/ CBN

O funcionamento das secretarias, fundações e órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai custar R$ 2.109.114.700 bilhões neste ano, segundo divulgado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira. A maior parcela vai para o Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul, com a destinação de R$ 456.519.300 milhões.

O segundo maior montante, R$ 434.509.500 milhões, vai para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Em terceiro lugar no ranking dos repasses, aparece a Secretaria de Estado de Educação com previsão orçamentária de R$ 363.991.700 milhões.

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, de Encargos Gerais Financeiros do Estado e a Secretaria de Estado de Fazenda também estão entre as pastas com custeio superior a R$ 120 milhões. Vale lembrar que este custeio não leva em conta o gasto com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e amortização da dívida.

Os R$ 2,1 bilhões correspondem a 23,6% do total de arrecadação esperado para este ano, de R$ 8,9 bilhões de reais. Deste total, 80% serão provenientes de impostos. A cada dois meses, os cofres do governo estadual esperam arrecadar R$ 1.499.532.467, entre impostos, Fundo de Participação dos Estados (FPE) e outras receitas. Confira a tabela completa:

Unidade Orçamentária Recursos à Programar Secretaria de Estado de Fazenda R$ 240.315.100 Procuradoria-Geral do Estado R$ 32.373.200 Secretaria de Estado de Saúde R$ 2.000 Fundo Especial de Saúde de MS R$ 456.519.300 Secretaria de Estado de Educação R$ 363.991.700 Fundação Universidade Estadual de MS R$ 45.730.000 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança R$ 434.509.500 Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário R$ 121.024.300 Encargos Gerais Financeiros do Estado R$ 159.519.100 Encargos Gerais de RH e Patrimônio do Estado R$ 29.884.100 Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica R$ 68.533.000 Fundação de Desporto e Lazer de MS R$ 214.300 Fundação de Cultura de MS R$ 22.609.500 Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de MS R$ 648.400 Fundo de Investimentos Esportivos R$ 12.000.000 Fundo de Investimentos Culturais do Estado de MS R$ 26.969.800 Controladoria-Geral do Estado R$ 457.300 Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização R$ 23.345.600 Fundação Escola de Governo de MS R$ 364.500 Secretaria de Estado de Infraestrutura R$ 1.047.400 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos R$ 20.448.500 Agência de Habitação Popular de MS R$ 5.595.900 Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho R$ 4.938.800 Fundação do Trabalho de MS R$ 3.528.000 Fundo Estadual de Assistência Social R$ 59.600 Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar R$ 1.398.300 Empresa de Gestão de Recursos Minerais 43.000 R$ 43.000 Instituto de Meio Ambiente de MS R$ 1.112.300 Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal R$ 9.075.500 Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural R$ 2.057.400 Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de MS R$ 20.204.700 Fundação de Turismo de MS R$ 594.600 TOTAL R$ 2.109.114.700

Confira também quanto e de onde o Governo do Estado espera conseguir a receita: