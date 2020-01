MARIA JúLIA E LUNA VITÓRIA Siamesas morrem após duas semanas

25 JAN 2020 - 10h:18 Por Isabelly Melo

Na última segunda-feira (20) a Santa Casa de Campo Grande informou o falecimento das gêmeas siamesas Maria Júlia e Luna Vitória. Segundo informado pelo hospital as irmãs tiveram uma parada cardiorrespiratória na manhã de domingo (19).

A equipe médica realizou manobras de reanimação, mas sem sucesso, e o óbito foi confirmado por volta das 8h35. Maria Julia e Luna Vitória, nasceram com 35 semanas, interligadas pelo tórax e parte superior do abdômen, pesando juntas 3.890kg.

As gêmeas permaneceram internadas por 16 dias, em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa, respirando com o auxílio de aparelhos.

A mãe das gêmeas, Alice Aparecida Silva, disse que descobriu a situação das filhas no primeiro ultrassom. “Fiz meu primeiro ultrassom e já fui informada da situação das meninas. Aí meu mundo e do meu esposo caiu, pois sabemos que é um caso muito delicado”, contou. Nos últimos seis anos, este foi o terceiro caso atendido no hospital.