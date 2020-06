CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Sicoob mantém expansão mesmo com pandemia Cooperativa de crédito afirma que está monitorando a situação para oferecer soluções aos cooperados

10 JUN 2020 - 12h:50 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O Sicoob Ipê registrou em 2019 sobras no valor de R$ 661 mil, 179% a mais que 2018, quando o resultado positivo foi de R$ 237 mil. O valor do ano passado já foi superado neste ano, mesmo em tempos de pandemia. Dados fechados em abril já mostram sobras de R$ 723,5 mil. A expectativa é que até dezembro esse valor ultrapasse R$ 1,5 milhão.

O diretor executivo do Sicoob Ipê, Dimas Amauri Paglione, participou do Cenário CBN 2020 nesta quarta-feira (10) e destacou o perfil da cooperativa e também as ações adotadas nesse momento de pandemia. O Sicoob Ipê tem 3.935 cooperados, conforme dados fechados em abril. Em 2019 seu patrimônio líquido cresceu 158%, os recursos totais aumentaram 140% e os ativos totais 136%, chegando a R$ 48 milhões. Dados comparados com o resultado de 2018. Confira a entrevista.