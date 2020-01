COOPERATIVISMO Sicredi planeja expansão tendo relacionamento como força Celso Figueira, Presidente da Central Brasil Central enfatiza confiança na economia

20 JAN 2020 - 13h:51 Por Redação/CBN

O Presidente da Central Brasil Central do Sicredi, Celso Figueira foi o entrevistado desta segunda feira, 20, no programa CBN Campo Grande. Ao jornalista Otávio Neto, Celso destacou a força do cooperativismo, enfatizou o diferencial do modelo utilizado junto aos clientes e considerou o ano de 2020 como um ano importante e que deve fortalecer a recuperação economica nacional. Ele destacou ainda o diferencial entre o cooperativismo e as instituições bancárias.