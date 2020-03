CENÁRIO CBN Sicredi prevê crescimento de 30% em 2020 Presidente do Sicredi Campo Grande falou das perspectivas da cooperativa de crédito no Cenário CBN

16 MAR 2020 - 14h:58 Por Ginez Cesar/CBN

Continuar crescendo é umas das premissas do Sicredi Campo Grande para 2020. A previsão é expandir os negócios em 30% para este ano. "Temos a previsão de instalar mais duas agências em Campo Grande para este ano. Toda agência que inauguramos já começa com 700 ou 800 associados", disse Wardes Contes Lemos, presidente do Sicredi Campo Grande, que abriu a rodada de entrevistas do "Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas". Confira a entrevista: