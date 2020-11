CAMPO GRANDE Sicredi realiza a feira ‘Cooperação e Negócios’ nesta semana O objetivo é estimular a compra de produtos e serviços dos associados, com descontos e oportunidades únicas

9 NOV 2020 - 12h:04 Por Isabelly Melo

Nos dias 11 e 12 de novembro, das 8h às 17h, o Sicredi promove a feira “Cooperação e Negócios”, com o objetivo de estimular as pessoas a comprarem dos associados, fomentando e fortalecendo as atividades locais e a economia.

Na capital sete agências do Sicredi participam da ação, atendendo todos os protocolos e medidas de biossegurança. Haverá condições especiais para financiamento de máquinas agrícolas, troncos e balanças, automóveis 0km e energia solar.

Além de taxa para financiamento de veículos 0km a partir de 0,75% a.m. e para energia solar, implementos, nutrição animal e outros a 0,89% a.m. em até 48 meses. As condições são válidas para associados da Sicredi Campo Grande MS durante os pedidos solicitados na Feira.

O gerente de desenvolvimento de negócios do Sicredi Campo Grande, Douglas Piovesan, foi o entrevistado desta manhã (09) no Programa CBN Campo Grande, e deu detalhes de como será a feira que começa na quarta-feira desta semana. Confira a entrevista completa: