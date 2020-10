ORÇAMENTO Simone garante que não vai faltar dinheiro para saúde em 2021 Senadora é autora de Projeto de Lei que amplia tempo de cumprimento do orçamento deste ano até 31 de dezembro do ano que vem

15 OUT 2020 - 15h:19 Por Marcus Moura/CBN

Não vai falta dinheiro para a saúde no orçamento federal em 2021, de acordo com a senadora Simone Tebet (MDB). Autora de um Projeto de Lei aprovado no Senado que estende até final de 2021 a possibilidade de estados, DF e municípios usarem os recursos transferidos pela União neste ano para o combate aos impactos sociais, econômicos e sanitários decorrentes da covid-19. A proposta veda, também, a possibilidade de a União solicitar a devolução do dinheiro, exceto se houver comprovada malversação do dinheiro público. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Ela afirma ser contra qualquer corte nas áreas da saúde, educação e assistência social para o próximo ano. Confira: