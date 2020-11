AUDIêNCIA Simone pede, mais uma vez, brigadas no Pantanal Governo estuda programa de revitalização de bacias hidrográficas na região

7 NOV 2020 - 10h:30 Por Marcus Moura e Marcia Paravizzi

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) reforçou o pedido ao governo federal para que apoie a criação de brigadas permanentes de combate a incêndios no Pantanal. O Executivo espera atrair investimentos privados para projetos de preservação, conservação e recuperação ambiental das bacias hidrográficas.

Em audiência pública virtual da Comissão do Pantanal, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a senadora disse saber que a responsabilidade é dos estados, mas pediu a intervenção do Planalto.

“A grande pergunta que se faz hoje no pantanal é porque demorou tanto para a chegada das brigadas, estou me referindo especificamente a Mato Grosso do Sul. O Pantanal fica a cerca de 4h30 de distância da Capital, e nós não temos uma brigada permanente de combate a incêndios. Eu não falo só da estrutura física, mas do aparato necessário. Eu sei que a responsabilidade é dos Estados, mas nós poderíamos tentar avançar neste sentido para terminar o ano com o recurso para a construção já com a sinalização de outros ministérios da garantia para capacitação e aporte de recursos nos próximos anos. Quantos mil hectares de terras teriam sidos preservados se tivéssemos feito este trabalho. A gente conta com o apoio do ministro e da ministra de Mato Grosso do Sul, a ministra Tereza Cristina nesta questão”, disse ela.

Rogério Marinho disse que o Governo Federal estuda lançar até o final deste ano o programa de revitalização das bacias hidrográficas e espera atrair capital da iniciativa privada.

Segundo o ministro, o governo vai trabalhar em frentes permanentes para evitar os incêndios. Ele informou estar em busca de recursos extraordinários para investimentos em projetos na questão ambiental.