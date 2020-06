BRASÍLIA Simone Tebet defende a aprovação da Reforma Tributária Para senadora, proposta deve ser aprovada no segundo semestre

8 JUN 2020 - 06h:10 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), disse que não há como entrar 2021 sem ter aprovado uma Reforma Tributária este ano. Na avaliação da senadora, para enfrentar as grandes desigualdades sociais hoje no Brasil é preciso mudança no sistema tributário. Ouça os detalhes: