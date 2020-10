BRASÍLIA Simone Tebet defende o turismo e a brigada permanente no Pantanal A senadora também defende linha de financiamento para os pecuaristas da região

5 OUT 2020 - 06h:04 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senadora Simone Tebet, destacou que agora é precisar tomar todas providências burocráticas para colocar a brigada permanente trabalhando no Pantanal e Região. A senadora também defendeu uma linha de financiamento diferenciada para que o pecuarista supere as perdas e continue produzindo. Ouça os detalhes: