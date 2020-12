POLÍTICA Simone Tebet é cotada para presidência do Senado Ela pode repetir os mesmos passos do pai, o ex-senador Ramez Tebet

10 DEZ 2020 - 09h:50 Por Gabi Couto/CBN

A Senadora Simone Tebet entrou na disputa pela presidência do Senado Federal. O MDB deve definir na próxima segunda-feira (14) quem será o representante do partido para disputar a cadeira mais importante do Congresso Nacional.