BRASÍLIA Simone Tebet lamenta morte de jornalista em Ponta Porã Senadora apresentou emenda destinada a recursos para segurança nas fronteiras

14 FEV 2020 - 11h:50 Por Márcia Paravizzi/ Thais Cintra

A senadora Simone Tebet (MDB/MS) disse que a execução do jornalista Léo Veras, do site Porã News, é mais um capítulo escrito pelo crime organizado e não pode ficar impune. Ela apresentou emenda à PEC dos Fundos para destinar mais recursos a programas de segurança nas fronteiras. Clique no link abaixo: