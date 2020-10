BRASÍLIA Simone Tebet quer apoio de Bolsonaro para medidas para o Pantanal Senadora sugere inclusão do Pantanal no Conselho da Amazônia legal por 05 anos

9 OUT 2020 - 06h:20 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) propôs a inclusão do Pantanal no Conselho Nacional da Amazônia Legal pelos próximos cinco anos. O objetivo é ampliar as ações de enfrentamento a futuras queimadas, com mais recursos e equipamentos do governo federal. Ouça os detalhes: