BRASÍLIA Simone Tebet salva projeto sobre identidade de radialistas A senadora evitou que o projeto fosse “enterrado” no Plenário do Senado

12 FEV 2020 - 07h:59 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O projeto que permite a validade nacional à carteira de identidade profissional de radialista será votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na primeira semana de março e em plenário logo a seguir. A senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da CCJ, evitou que a proposta fosse “enterrado” no Plenário do Senado.