Simone Tebet sugere mais recursos para combater o coronavírus Senadora quer usar recursos do PLN4 que podem chegar a R$ 30 bilhões para saúde

21 MAR 2020 - 09h:56 Por Márcia Paravizzi/Giovanna Dauzacker

A senadora Simone Tebet (MDB/MS), juntamente com outros senadores, pede ao presidente Jair Bolsonaro que retire projeto do Congresso e use os recursos para o combate ao coronavírus.

Saiba mais: