MATO GROSSO DO SUL Simpósio de Educação Patrimonial deste ano aborda os bens arquitetônicos de MS Além de palestras online, também será oferecido um curso com arquiteto da Sectur

8 AGO 2020 - 12h:18 Por Ingrid Rocha/CBN

O “X Simpósio Estadual de Educação Patrimonial e IV Seminário Municipal de Patrimônio Cultural” começa no dia 17 de agosto. O evento será totalmente online, com palestras transmitidas pelas redes sociais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e da Sectur. Ainda terá um curso com o arquiteto da Sectur, Fernando Batiston. Este ano, o tema do evento será “Patrimônio Cultural e Gestão nas Cidades: Teoria e Prática em Campo Grande e no MS”. Ouça os detalhes:

As inscriçõe spara o curso com o arquiteto da Sectur, Fernando Batiston, são gratuitas e podem ser feitas no site: http://bit.ly/SimpósioPatrimônio2020