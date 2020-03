EFEITO CORONA Sindicato pede que construção civil pare por 30 dias Pedido de férias coletivas será encaminhado para os proprietários nesta segunda

23 MAR 2020 - 10h:53 Por Gabi Couto / CBN

Depois do pedido do prefeito Marquinhos Trad (PSD) para suspender as atividades da construção civil, no último sábado, os canteiros de obras amanheceram nesta segunda-feira (23) vazios. O Sintracom (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande) deve emitir um comunicado orientando os proprietários de obras a dar férias coletivas para os trabalhadores por 30 dias. Confira os detalhes na entrevista com o presidente do Sintracom, José Abelha.