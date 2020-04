EFEITO CORONA Sindicato rural pede ao Governo do Estado isenção do ICMS do Etanol durante a crise Baixa no consumo fez estoques aumentarem e classe empresarial já precisa lidar com perdas

29 ABR 2020 - 14h:59 Por Marcus Moura/CBN

Governo Federal já estuda até aumentar imposto sobre a gasolina - Divulgação O sindicato rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho encaminhou ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul um documento pedindo a isenção do Imposto sobre circulação de mercadorias e Serviços, o ICMS, do etanol durante a crise econômica causada pelo novo coronavírus. O documento, segundo o presidente do sindicato, Alessandro Coelho, é para amenizar os impactos negativos nas usinas. Confira: jpnews · Sindicato rural pede ao Governo do Estado isenção do ICMS do Etanol durante a crise

