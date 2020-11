CBN SAÚDE Covid e Pneumonia desafiam médicos em diagnóstico Pneumologista esclarece quais doenças respiratórias podem agravar quadro de pacientes com covid-19

26 NOV 2020 - 12h:50 Por Thais Cintra/ CBN

Dor no corpo, perda do paladar e falta de ar são alguns dos sintomas associados à Covid-19, e por vezes confundidos com outros tipos de pneumonia. Para esclarecer as diferenças entre pneumonia viral e bacteriana, a médica pneumologista, Nayara Silveira trouxe informações importantes em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (26).

A doutora exemplificou pessoas que já possuem patologias respiratórias como mais propensas a desenvolverem um quadro grave, no caso de infecção por covid-19. Segundo ela, a covid é "recente" e muitas pesquisas ainda estão em andamento.

"Diversos estudos mostram que pacientes desenvolvem fibrose pulmonar, tanto que o quadro clínico dessas pessoas com doenças respiratórias crônicas, pode piorar. Por isso o pós covid é tão importante quanto o tratamento" destacou. A covid-19 é definida como pneumonia viral, acometida pelo coronvírus.

A especialista também afirmou que a pneumonia bacteriana é uma das principais causas de morte atualmente. "Só Conseguimos distingui-la da Covid-19 através de exames laboratóriais e de imagem, onde é possível fazer uma análise mais precisa", pontuou.

Sobre asma e bronquite, a médica explicou que as duas são o "carro chefe" na pneumologia. "Elas são correlatas, só que asma provem de fator genético, e possui diferentes fenótipos. Lugares com alta incidência de poluição da atmosfera propiciam no aparecimento dos sintomas e doença não tem cura", finalizou.