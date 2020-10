GRIPE X COVID Sintomas semelhantes trazem dúvidas no diagnóstico das doenças Médico esclarece cada tipo de patologia e alerta que pandemia do coronavírus ainda não acabou

15 OUT 2020 - 13h:29 Por Thais Cintra/ CBN

Algumas diferenças entre resfriado, gripe e covid-19, podem ser identificadas apesar da semelhança dos sintomas. Geralmente o resfriado apresenta um quadro mais brando, enquanto o vírus da gripe aparece trazendo mais dor no corpo, fraqueza e tosse. Já para detectar os sintomas da Covid-19, é necessário um procedimento mais específico, com exames e avaliação profissional, uma vez que a doença segue sendo estudada por especialistas de todo o mundo.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (15), o médico superintendente do Grupo São Francisco, Eduardo Yones, detalhou que a consulta médica para avaliar a situação do paciente e analisar o histórico clínico, é fundamental para diagnosticar a covid-19, que pode aparecer com sintomas de nível leve a moderado.

O médico fez um esclarecimento importante sobre a situação atual do coronavírus, afirmando que quem mais tem experiência no mundo em relação à covid-19, não tem um ano de bagagem pois a doença é recente.

“Vamos entender que todos os estudiosos começaram a conhecer melhor o comportamento do vírus com o decorrer da doença. No início da pandemia o processo era diferente, o paciente chegava e já fazia exames, mas hoje isso mudou, porque avaliamos os sintomas e sabemos em qual momento fazer o diagnóstico e outros processos”, disse.

Segundo o profissional, no Brasil, cerca de 1.000 ligações para o serviço de telemedicina são feitas por dia. Esse índice é alto e 5% das pessoas que entram em contato com o canal de atendimento, são direcionadas para o presencial nas unidades de saúde. Ainda de acordo com dr. Yones, a pandemia do Coronavírus não acabou apesar do número de casos confirmados em alguns Estados brasileiros ter reduzido. Confira: