POLÍTICA Siqueira ataca prefeitura e diz que indignação motivou candidatura Pré-candidato à prefeitura de Campo Grande, vereador Vinícius Siqueira deu nota 1 para atual administração da capital

27 MAI 2020 - 12h:02 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

O vereador Vinícius Siqueira, pré-candidato à prefeitura de Campo Grande pelo PSL deu entrevista nesta quarta-feira (27) à rádio CBN e não poupou críticas à atual administração da capital. Siqueira confirmou que está definido, oficialmente, que ele é pré-candidato da legenda para disputar a prefeitura. No início do ano, o deputado estadual Capitão Contar (PSL) era o nome cotado para ser o pré-candidato. No entanto, nos últimos dias, Contar anunciou que deve deixar o partido.

Siqueira diz que a indignação com o que está acontecendo na capital o motivou a deixar a possibilidade de uma reeleição para o Legislativo Municipal para tentar uma vaga no Executivo. Criticou a falta de fiscalização da prefeitura nas concessionárias (água e transporte público). "Parece que o prefeito (Marquinhos Trad) protege às concessões. Eu acho que Campo Grande não tem administração," afirmou. Ao atibuir uma nota à atual administração, Siqueira deu nota 1. Confira a entrevista completa.