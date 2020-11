CBN ELEIÇÕES 2020 Siqueira defende voto útil contra Marquinhos e “uberização” do transporte coletivo Ele se referiu ao risco de impugnação da candidatura de Sergio Harfouche, que anularia os votos dados a ele, beneficiando o atual prefeito

10 NOV 2020 - 12h:46 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O candidato a prefeito do PSL, vereador Vinicius Siqueira, abriu a entrevista que concedeu à Rádio CBN se colocando como alternativa de voto útil contra a candidatura do prefeito Marquinhos Trad. Ele se referiu ao risco de impugnação da candidatura de Sergio Harfouche, que anularia os votos dados a ele, beneficiando o prefeito. “Se você é contra tudo que está aí, sou o candidato que mais cresceu nas pesquisas e que tem condições de fazer esse enfrentamento”, repetiu ele ao final da entrevista.

Siqueira detalhou algumas de suas propostas, entre elas a que chamou de “uberização” do transporte coletivo. Trata-se da anulação do atual sistema de concessão e a instituição de pelo menos cinco empresas de transporte que vão concorrer entre si para melhorar o serviço. Denunciou ainda o aumento da taxa de esgoto já concedida pelo prefeito, mas que só vai entrar em vigor no ano que vem. “Ele deixou o aumento para a administração do outro prefeito”.

Defendeu ainda a valorização do professor, acreditando que, a partir da formação de cooperativa de professores que assumiriam a gestão das escolas e da destinação de recursos direto para elas, poderia melhorar a qualidade de ensino e dobrar o salário dos professores. Confira a entrevista completa: