CBN ELEIÇÕES Siqueira tem missão de unificar PSL para as eleições Pré-candidato à prefeitura de Campo Grande, Vinícius Siqueira, afirma que tem apoio das lideranças

20 AGO 2020 - 12h:15 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Ao decidir trocar a possível reeleição à Câmara de Campo Grande, o vereador Vinícius Siqueira (PSL), afirma que só colocou o nome à disposição do partido porque não "poderia ficar omisso" a tudo que vem acontecendo na Capital nos últimos anos. Siqueira também destacou à Rádio CBN Campo Grande, nesta quinta-feira (20) que ele tem o apoio do deputado federal Tio Trutis (PSL) e da senadora Soraia Thronicke (PSL) para ser definido como candidato oficial do partido nas eleições municipais.

Mais que isso, Siqueira também tem pouco tempo para resgatar a essência do PSL no Estado, já que o partido foi um fenômeno de votos nas eleições presidenciais, elegendo o presidente Jair Bolsonaro, agora sem partido, e outras dezenas de parlamentares pelo Brasil, mas agora enfrenta um esvaziamento de nomes fortes como o deputado Coronel Davi (sem partido) e o deputado Capital Contar (PSL) que estaria isolado dentro da legenda. Confira.