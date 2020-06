CBN FINANÇAS Sistema Fiems lança site que incentiva compras em MS Estímulo influencia positivamente na economia do Estado

30 JUN 2020 - 14h:08 Por Beatriz Magalhães/CBN

O colunista da Rádio CBN Campo Grande, Hudson Garcia, apresentou o novo lançamento do site Compre de MS pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul - FIEMS que estimula a compra de produtos sul-mato-grossenses. Para acesso clique no link: www.compredems.com.br/