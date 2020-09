CAMPO GRANDE Sítio do Pica-Pau Amarelo e lenda indígena estão na programação do próximo Autocine Exibição começa às 18h do próximo domingo (27) e a entrada é franca

O Autocine deste domingo (27) vai exibir a produção “Contos e Parlendas – Seis histórias do Pica-Pau Amarelo” e a lenda da planta vitória-régia do grupo Arte Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura), da Rede Municipal de Ensino (Reme). Está é a 13ª edição do projeto, que tem entrada franca e acontece próximo ao estádio Morenão, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a partir das 18h.

A animação “Contos e Parlendas – Seis histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo” é a primeira temporada da contação de histórias com a atriz Moira Junqueira. A outra produção que será exibida é do Grupo de Arte Deac, que consiste em uma gravação de contações de histórias. A ideia do vídeo surgiu com a pandemia, pois antes a ação acontecia com apresentações presencias nas escolas. Neste domingo, o grupo apresenta a história da vitória-régia, que tem origem indígena.

Os ingressos para a exibição começaram a ser distribuídos na manhã de hoje na Praça dos Imigrantes. Ouça os detalhes: