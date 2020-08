SAÚDE Smartphones e computadores aumentam riscos para os olhos Durante a pandemia adultos e crianças estão ficando mais expostos às telas e forçando musculatura ocular

13 AGO 2020 - 12h:02 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Com as normas para o distanciamento social impostas pela pandemia do COVID-19, cada vez mais as pessoas estão usando smartphones e computadores seja para o trabalho em regime de Home Office, seja para trabalhos escolares ou diversão.

No entanto, um fenômeno já detectado antes com o aumento do uso de computadores, vem se acentuando: A Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC): uma série de sintomas visuais, entre os quais cansaço, sensação de corpo estranho, ardência, dor, irritação, vermelhidão, ressecamento e turvação visual.

Estima-se que até 90% dos usuários de computador por mais de três horas diárias apresentam algum tipo de sintoma relacionados à SRVC. Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (13) o oftalmologista, Arthur Resende, explicou que uma das principais causas desse cansaço visual é o ressecamento ocular (Síndrome do Olho Seco). Falou também sobre a importância de piscar os olhos com frequência. Acompanhe.