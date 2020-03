SAÚDE Sobe para 21 casos confirmados do novo coronavírus em MS Campo Grande registrou cinco novos casos da doença desde o início da noite de ontem

22 MAR 2020 - 01h:19 Por Marcus Moura/CBN

Subiu para 19 o número de casos confirmados da COVID-19 em Campo Grande, doença causada pelo novo coronavírus. Em Mato Grosso do Sul, outros dois casos foram confirmados em Sidrolândia e Ponta Porã. No último boletim divulgado pelo secretário de saúde do Estado, Geraldo Resende, haviam 14 casos confirmados na Capital.

Entretanto, horas depois, a prefeitura confirmou mais cinco novas infecções de coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde monitora outros 50 casos suspeitos da doença em Mato Grosso do Sul e registra até o momento, 235 notificações do coronavírus. Ouça todas as informações no boletim abaixo: