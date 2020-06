EVOLUÇÃO DO CORONAVÍRUS EM MS Sobe para 39 o número de óbitos por Covid-19 no Estado Secretaria Estadual de Sáude confirmou três mortes nas últimas 24 horas

18 JUN 2020 - 12h:00 Por Thais Cintra/ Loraine França CBN

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 26.054 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Em live através das redes sociais, nesta quinta-feira (18), a Secretária Estadual de Sáude informou que houve mais duas mortes em decorrência da Covid-19 no Estado. As vítimas eram da cidade de Dourados e estavam no grupo de risco. Confira mais detalhes: