EFEITO CORONA Sociedade está vivendo um momento de instabilidade em relação à realidade, destaca psicólogo Tiago Ravanello falou sobre o sentimento de perda durante a pandemia do novo coronavírus

7 SET 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

A pandemia do novo coronavírus começou a ser sentida no Mato Grosso do Sul há quase seis meses. Para evitar a contaminação, diversas medidas foram tomadas, entre elas, o isolamento social. As pessoas tiveram que ficar longe da família, amigos e outras pessoas que faziam parte do convívio social. Isso trouxe o sentimento de perda. A perda de momentos, como uma visita a um amigo ou a um familiar ou até mesmo uma ida a um restaurante. Segundo o psicólogo Tiago Ravanello, as pessoas estão vivendo um momento de instabilidade. “A sociedade está vivendo um momento de instabilidade em relação à realidade.”, explicou Tiago. Mas mesmo com tantas incertezas, o profissional acredita que sonhar é essencial neste momento, pensar em um pós-pandemia é importante para continuar vivendo. Ouça os detalhes na entrevista: