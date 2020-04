EFEITO CORONA Socorro aos estados deve ser aprovado no Senado até terça Simone Tebet mostrou otimismo em relação ao novo texto de auxílio emergencial

23 ABR 2020 - 19h:08 Por Gabi Couto / CBN

Depois de aprovar a ajuda financeira para saúde pública, o coronavoucher e as linhas de financiamento para pagar o salário dos trabalhadores, o Senado trabalha no texto do socorro aos estados. A proposta pode auxiliar a realidade dos governadores em meio a crise econômica causada pelo novo coronavírus. Só em Mato Grosso do Sul a expectativa é perder algo em torno de R$ 200 milhões em arrecadação, se comparado com o mês de maio do ano passado.

A senadora Simone Tebet (MDB) deu detalhes do projeto que está sendo construído no Senado com a equipe econômica do governo federal. O relator da proposta, presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM) está terminando o texto que deve ser votado nos próximos dias. Segundo Tebet, os critérios de distribuição de verba serão baseados na arrecadaçã do ICMS, no Fundo de Participação dos Estados e Municípios e na densidade populacional de cada local. Confira os detalhes na entrevista abaixo: