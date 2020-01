ESPECIAL IMIGRANTES 'Sofri humilhações, senti saudades e passei frio' As memórias e o drama de um venezuelano que veio para o Brasil em busca de melhorar sua vida, morou na rua e fez das cicatrizes um novo projeto

21 JAN 2020 - 10h:00 Por Loraine França

Francisco Javier Salazar Coronado, de 29 anos, é o personagem dessa história. Há dois anos chegou no Brasil através da fronteira com a Venezuela, no município de Paracaima (RR). Sem a família e sem condições de sobreviver, morou na rua, passou por humilhações, sentiu saudades e frio. Em sua trajetória, conheceu pessoas que o ajudaram.

Na memória, guarda os sentimentos e as cicatrizes que foram a base para que Francisco construísse um novo projeto de vida.

Ouça a história de Francisco na reportagem: