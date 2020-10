BALANÇA COMERCIAL Soja lidera exportações que já alcançam U$ 4,6 bi neste ano

10 OUT 2020 - 17h:30 Por Giovana Dauzaker

As exportações de Mato Grosso do Sul somaram US$ 4,634 bilhões de janeiro a setembro deste ano. O valor é 14,27% maior que o registrado no mesmo período de 2019. O crescimento, segundo a Carta de Conjuntura do Setor Externo do mês de junho, foi impulsionado pelo aumento de 62,17% da comercialização da soja, que segue sendo beneficiada pela desvalorização do real frente ao dólar.

Com o bom desempenho das vendas ao exterior, o estado registrou o superávit de US$ 3,214 bilhões na balança comercial, uma alta de 35,59% se comparado com os primeiros nove meses do ano passado.

Além da soja, as vendas de óleos e gorduras vegetais e animais e do açúcar também tiveram destaque no período. O aumento registrado foi de 140,37% e de 258,15% respectivamente. “Outro produto que vem expandindo é o ferro-gusa e ferro-ligas, com alta de 355,19%”, comentou o secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Veruck.

A celulose, que aparece em segundo lugar na pauta, apresentou queda de 13,95% em termos de valor e alta de 9,6% em volume exportado. Já a carne bovina, terceiro produto mais vendido ao exterior, manteve a quantidade, tanto em valor como em volume.O principal destino das exportações ´´e a China, com 49,14% de participação.