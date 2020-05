SERVIÇO Solicitações referentes a IPVA e ITCD podem ser feitas a distância Devido a pandemia, serviço é realizado por telefone ou via internet

11 MAI 2020 - 07h:12 Por Isabelly Melo

Devido a pandemia do coronavírus e a crise de saúde pública, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS), informa aos contribuintes que as solicitações referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) estão sendo realizadas por telefone ou via internet.

Conforme o Coordenador de Fiscalização do IPVA e ITCD, auditor fiscal da Receita Estadual, André Eiji Miyahara Lara, a medida atende aos apelos sanitários, com vistas à proteção da população. “Prioritariamente, estaremos atendendo todas as solicitações referentes à IPVA e ITCD por intermédio dos seguintes meios de comunicação: contatos telefônicos, e-mails e fale conosco – sem prejuízo dos atendimentos presenciais quando indispensáveis”, pontua.

Para os atendimentos os contribuintes devem entrar em contato pelos seguintes canais de comunicação:

Problemas relacionados ao IPVA:

Telefones: 3316-7541 e 3316-7534.

E-mail: ipva@fazenda.ms.gov.br

Fale conosco: faleconosco.ms.gov.br – Efetuar cadastro, abrir novo atendimento, Grupo de assunto: outros, Assunto: IPVA.

Reemissão de DAEMS/Consultar Débitos: https://servicos.efazenda.ms.gov.br/ipvapublico/Home/Index

Problemas atinentes ao ITCD:

Telefones: 3316-7545, 3316-7516 e 3316-7509

E-mail: itcd-ipva@fazenda.ms.gov.br

Fale conosco: faleconosco.ms.gov.br – Efetuar cadastro, abrir novo atendimento, Grupo de assunto: outros, Assunto: ITCD.

