POLÍTICA Solidariedade decide deixar ata aberta até quarta para vice Convenção Municipal será realizada nesta noite no sistema drive-in

15 SET 2020 - 12h:19 Por Gabi Couto/CBN

o Solidariedade realiza convenção Municipal logo mais à noite, a partir das 19 horas, no shopping Bosque dos Ipês, no formato drive-in. Mas a CBN Campo Grande já antecipou qual vai ser a decisão do partido na disputa da chapa majoritária que é encabeçada por Marcelo Miglioli. O presidente regional do partido, vereador Papy explicou o motivo de deixar a ata em aberta até quarta-feira para definição do nome do pre-candidato a vice-prefeito.