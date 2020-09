POLÍTICA Solidariedade lança Marcelo Miglioli e prima de Bernal Partido fará aliança com o PMN sem composição de chaoa

15 SET 2020 - 16h:15 Por Gabi Couto/CBN

O Solidariedade divulgou na tarde desta terça-feira o nome da pré-candidata a vice-prefeita de Campo Grande, Carlla Bernal.



Ela é enfermeira e socorrista do SAMU na capital. É a primeira vez que disputará um cargo politico, apesar de já ter atuado em funções públicas na gestão do primo de segundo grau dela, o ex-prefeito, Alcides Bernal (PP).



O engenheiro civil e ex-secretário de obras do governo do Estado, Marcelo Miglioli, é o pré-candidato a prefeito do partido. A meta do solidariedade é eleger 3 vereadores , sendo um deles necessariamente um nome feminino. A chapa proporcional está completa com 44 nomes.



Já o PMN fará aliança mesmo sem ter um no e na chapa majoritária. O partido tem 40 nomes na disputa pelo Legislativo e espera eleger dois vereadores.