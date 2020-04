POLÍCIA Solto pela Justiça, megatraficante corta tornozeleira e foge Gerson Palermo tem ficha criminal extensa. Em 2000, sequestrou um avião da Vasp

23 ABR 2020 - 18h:14 Por Marcus Moura/CBN

Considerado pela polícia como um dos traficantes mais audaciosos da história do Brasil, Gerson Palermo fugiu após a justiça ter concedido prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus. Ele é considerado pelas autoridades um criminoso de alta periculosidade. Preso na última vez em 2017, ele mantinha residência em campo grande no bairro Jardim Leblon. A secretaria de segurança pública do estado quer incluir o criminoso na lista dos mais procurados do Brasil e polícia federal já pediu a inclusão de Palermo na lista de procurados da Interpol. Confira: