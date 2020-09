CBN FESTAS E EVENTOS Solução digital e o caminho para o sucesso das empresas Nos últimos cinco anos a TOTVS investiu mais de R$ 1.7 bilhão em pesquisa

19 SET 2020 - 11h:44 Por José Marques/Isabelly Melo

Hoje tive o prazer de estar ao lado do Diretor Comercial e Marketing da TOTVS Mato Grosso do Sul, Hildelbrando Morais Batista. Para quem não conhece, a TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil, com um portfólio completo de sistemas e plataformas para gestão de empresas de 12 segmentos de mercado, serviços financeiros e soluções de business performance. Confira: