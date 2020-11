ELEIÇÕES 2020 Somente 4 municípios sul-mato-grossenses têm o resultado dos Depois de 4 horas do início da contagem, apenas Novo Horizonte do Sul, Alcinópol

15 NOV 2020 - 21h:10 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Apenas 4 municípios sul-mato-grossenses estão com 100% das apurações finalizadas, depois de quatro horas do início da contagem. Das cidades, duas tiveram um único candidato.

A demora na contabilização dos votos, que começou 17h mas foi disponibilizada somente duas horas depois, se deu em razão de uma falha no supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até o momento, a população de Novo Horizonte do Sul, Alcinópolis, Selvíria e Japorã já sabem quem são os prefeitos. Confira os nomes de quem venceu em cada um dos municípios:

Novo Horizonte do Sul

O candidato Guga, do PSDB, será o prefeito do município pelos próximos quatro anos. Ele foi eleito com 1.832 votos (60,28%). O outro candidato, Elmar Passos, PTB, teve 1.207 votos (39,72%).

Alcinópolis

Único candidato, Dalmy Crisostomo da Silva, do Democratas, confirmou a reeleição a prefeito da cidade com mais de 1.500 votos.

Selvíria

No município, Dr. Fernando, do PSDB, foi eleito com 3.558 votos (65,16%). O outro candidato, Paulinho, do PTB, teve 1.902 votos.

Japorã

Paulão Franjotti (PSDB), único candidato do município, teve 3.392 votos e foi reeleito.