2020 Sonho da casa ou escritório móvel foi tema do Viva Casa CBN No 1º programa do ano a realizado do sonho de levar a vida para todos os lugares

4 JAN 2020 - 10h:07 Por Luciane Mamoré

Arquiteta Janaina Peserico e sua casa móvel Ter uma casa móvel para viajar com a família ou um escritório, consultório para aproximar dos clientes é sonho de muita gente, que a arquiteta Janaina Peserico conseguiu executar. Ela tem um escritório móvel num trailer, um fixo num container e ainda sonha em projetar e executar uma casa para viajar pelo Brasil. O bate-papo com a Janaína foi sobre novos sistemas construtivos e os desafios de tornar tudo mais sustentável. ouça o Podcast:

