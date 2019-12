ENTREVISTA "Sou um soldado do partido. Estou pronto para contribuir", diz Riedel Secretário de Governo de Reinaldo Azambuja falou sobre eleições 2020 na CBN

18 DEZ 2019 - 13h:27 Por Redação/CBN

Eduardo Riedel, Secretário de Governo e Gestão Estratégica foi o entrevistado desta quarta feira no programa CBN Campo Grande. Riedel fez uma avaliação das ações promovidas pelo Governo, falou sobre PPP (Parceria Público Privada) e sobre a relação com o atual prefeito Marcos Trad e questionado se tem interesse em também disputar a prefeitura de Campo Grande em 2020, Eduardo Riedel se disse um colaborador do PSDB, partido que é filiado e que ainda não decidiu se vai apoiar a reeleição do atual prefeito Marquinhos Trad ou se será forçado a lançar candidatura própria ano que vem.