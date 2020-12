JUSTIÇA STF cancela julgamento sobre plano de vacinação do governo contra covid-19 Governo apresenta plano de imunização para grupos prioritários, mas sem data para iniciar a vacinação

14 DEZ 2020 - 10h:52 Por Gabi Couto/Márcia Paravizzi/CBN

De acordo com a estratégia do governo, a vacinação será inicialmente voltada para a parcela da população mais suscetível aos quadros graves da doença. No entanto, não foram estipuladas datas.