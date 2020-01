URGENTE STJ libera divulgação das notas do Sisu 2020 O presidente do Tribunal, João Otávio de Noronha, atendeu pedido do governo e liberou as notas nesta tarde (28)

28 JAN 2020 - 15h:34 Por Isabelly Melo

Após incertezas em relação a divulgação das notas de corte do Sisu 2020 (Sistema de Seleção Unificada), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) liberou a divulgação por volta das 16h10 da tarde desta terça-feira, após pedido do governo. A suspensão tinha sido decretada por causa de erros na correção do Enem 2019, que atingiram cerca de 6 mil candidatos de acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Para conferir as notas acesse o portal do Sisu.

Entenda o caso

A divulgação do resultado foi suspensa pela Justiça Federal após a Defensoria Pública da União (DPU) entrar com petição solicitando que o Ministério da Educação (MEC) comprovasse documentalmente a revisão das provas do Enem 2019. A decisão da Justiça Federal aconteceu no dia 25 de janeiro, ou seja, nove dias após a divulgação das notas do Enem 2019, afim de evitar possíveis prejuízos aos candidatos pelo erro nas notas, pois a pontuação é utilizada como forma de acesso a instituições públicas de ensino superior, por meio do Sisu 2020.

Isso porque após o MEC admitir erro nas notas do exame, no dia 18 de janeiro, cerca de 172 mil pessoas relataram algum tipo de erro na correção das provas, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Porém, mesmo com o grande número de reclamações, o Inep disse que foram encontrados erros nas provas de cerca de seis mil dos 3,9 milhões candidatos que prestaram o Enem 2019. O erro, de acordo com o Instituto, foi causado por uma falha no momento da impressão dos cadernos de questão, que tiveram as cores trocadas e, portanto, não eram compatíveis ao gabarito correspondente.