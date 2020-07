FUTEBOL MS STJD mantém decisão e Corumbaense segue na 1ª divisão Com o resultado a Pontaporanense é a última equipe rebaixada, juntamente com o Cena

13 JUL 2020 - 17h:24 Por Isabelly Melo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta segunda-feira (13) o caso do lateral esquerdo do Corumbaense, Vandinho, escalado irregularmente em três partidas do Campeonato Estadual de Futebol Série A 2020. Mantendo a decisão do TJD-MS (Tribunal de Justiça Desportiva), a equipe de Corumbá foi punida com a perda de seis pontos.

Com o resultado, o Corumbaense está classificado para as quartas de final deste ano, que ainda não tem previsão de retorno devido à pandemia do novo coronavírus, e a Pontaporanense, time que recorreu da decisão do TJD está rebaixada para a Série B do próximo ano.

Assim, ficam definidos da seguinte maneira os confrontos das quartas de final do Estadual 2020: Corumbaense x Aquidauanense, Operário x Comercial, Águia Negra x Maracaju e Serc x Costa Rica.