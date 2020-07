FUTEBOL MS STJD/MS julga recurso da Pontaporanense nesta segunda-feira Após três julgamentos do TJD/MS está é a última instancia na esfera desportiva

13 JUL 2020 - 12h:04 Por Isabelly Melo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (STJD/MS) julga nesta segunda-feira (13) o recurso da Pontaporanense contra o Corumbaense pela escalação irregular do lateral esquerdo Vandinho, a partir da 13h.

Após três julgamentos, com duas decisões favoráveis ao Corumbaense, está é a última instância na esfera desportiva. Na última decisão do TJD/MS o Carijó perdeu seis pontos pelo não cumprimento do segundo jogo de suspensão de Vandinho que atuou 3 jogos de maneira irregular, mais multa de R$500, se mantendo assim nas quartas de final do Estadual de Futebol Série A 2020. Já a Pontaporanense, com esse resultado, está rebaixada para a Série B.