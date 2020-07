FUTEBOL MS STJD/MS pune atleta do Galo com cinco partidas de suspensão O atleta Thiago Miracema doi denunciado por agressão física no jogo contra o Botafogo/PB, pela primeira fase da Copa do Brasil

14 JUL 2020 - 08h:27 Por Isabelly Melo

Os Auditores da Segunda Comissão Disciplinar do STJD do Futebol puniram na tarde desta terça, dia 26 de março, o atleta Thiago Miracema, do Operário/MS, por cotovelada. Denunciado por praticar agressão física o jogador foi punido com cinco partidas de suspensão por infração ao artigo 254-A do CBJD. A decisão, proferida por maioria dos votos, cabe recurso.

A infração ocorreu no jogo contra o Botafogo/PB, pela primeira fase da Copa do Brasil. Thiago Miracema recebeu o vermelho direto aos 36 minutos de jogo por, segundo a súmula, desferir uma cotovelada que atingiu o rosto do adversário Rogério, camisa 5 do clube paraibano. Ainda de acordo com a súmula da partida, a ação causou um corte com sangramento no atleta atingido que recebeu atendimento médico por cerca de cinco minutos e precisou ser substituído.

Com base nas informações do árbitro, a Procuradoria denunciou o camisa 9 do Operário/MS por infração ao artigo 254-A, inciso I do CBJD: “desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”.

Em julgamento o clube não apresentou defesa. Após o relatório do processo, o presidente Ivaney Cayres colheu os votos dos Auditores.

Relator do processo, o Auditor João Riche votou para aplicar suspensão por cinco partidas ao atleta Thiago Miracema no artigo 254-A, inciso I do CBJD. Os Auditores Felipe Diego e Sônia Frúgoli acompanharam o relator na íntegra, enquanto o presidente Ivaney cayres divergiu na dosimetria para aplicar quatro jogos ao jogador do Operário/MS.

*Informações STDJ/MS