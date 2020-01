CONCLUSÃO Subtrecho em Bonito vai receber pavimentação asfáltica Investimento para conclusão vai ter custo de R$ 6 milhões

3 JAN 2020 - 10h:22 Por Ingrid Rocha/CBN

O subtrecho de 7,88 km entre o centro urbano de Bonito e a entrada para as grutas Lago Azul e São Miguel, vai ter a pavimentação asfáltica concluída. O serviço foi paralisado no ano passado, após a desistência da firma contratada. Uma nova licitação foi feita e o resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (02). Ouça os detalhes: