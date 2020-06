ECONOMIA Suinocultores de Santa Catarina querem investir R$ 17 milhões Os negócios devem ser feitos em Rio Negro e Camapuã com projeto inicial de 3 mil matrizes e posterior ampliação para receber 6 mil matrizes cada

11 JUN 2020 - 14h:51 Por Marcus Moura/ CBN

Os suinocultores Gerson Critofolini e Edson Cristofolini são de Santa Catarina, mas querem começar a produzir leitões em Mato Grosso do Sul, devido ao potencial do Estado para a atividade. A expectativa é que o empreendimento destine o investimento de R$ 17 milhões no Estado.Os negócios devem ser feitos em Rio Negro e Camapuã com projeto inicial de 3 mil matrizes e posterior ampliação para receber 6 mil matrizes cada. Confira: